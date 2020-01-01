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المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يقدم مساعدات تموينية وأدوية لعدد من قرى وبلدات المحافظة

الإثنين 13 أبريل 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يقدم مساعدات تموينية وأدوية لعدد من قرى وبلدات المحافظة


القدس المحتلة / سما /

 أرسل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، مساء اليوم الاثنين، قافلة محملة بالمواد التموينية لقرى وبلدات: بيت عنان، وبدّو، والجديرة  شمال غرب القدس المحتلة، وبلدة الرام، ومنطقة الكسارات المحاذية لمخيم قلنديا، في سياق عمله المتواصل منذ بداية إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا".

كما سلم "المؤتمر"، بلديتي قطنة وبدّو كمية من الأدوية، بتكليف من أمينه العام اللواء بلال النتشة، لإغاثة وعلاج المرضى في البلدتين، بتبرع من شركة بيرزيت للأدوية.

وأكد النتشة أن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس سيواصل حملته هذه تنفيذا لتعليمات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

#المؤتمر الوطني الشعبي للقدس #بلال النتشه

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