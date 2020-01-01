غانتس: أدرك نتنياهو أن ليس لديه القدرة على الحكم بمفرده ويحتاج مساعدتي.. والأخير يرد!

القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، "أجبرتني حالة الطوارئ على التنازل عن نيتي عدم الجلوس مع نتنياهو في الحكومة".

وأضاف غانتس في كلمة له، "نحن في حرب صعبة، عدد القتلى في تزايد، تحتاج إسرائيل إلى حكومة طوارئ على الفور.

وتابع: "أدرك نتنياهو أنه ليست لديه القدرة على الحكم بمفرده، وكان بحاجة لمساعدتي في إدارة الأزمة، نتنياهو لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة، المواطنون يتوقعون منا أن نتوصل إلى قرارات صعبة، يتوقعون منا أن نقرر أننا مخلصون للدولة ومواطنيها أولاً لذا يجب بان نوقع اتفاق حكومة فورا"

وفي أعقاب تصريحات غانتس رد نتنياهوعلى الفور: "يا بيني، أنا في انتظارك في مقر إقامتي في القدس ، فلنتقابل ونوقع الليلة على إنشاء حكومة طوارئ وطنية من شأنها إنقاذ الأرواح والعمل من أجل الإسرائيليين".