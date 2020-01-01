"طوارئ نابلس": إجراءات قانونية بحق المركبات التي تنقل العمال من وإلى الحواجز الاسرائيلية

نابلس / سما /

قررت لجنة الطوارئ العليا في نابلس، ضبط أي مركبة تنقل العمال من وإلى الحواجز الإسرائيلية، وحجزها إضافة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها.

وتم تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار، والتي باشرت فعلا بحجز عدة سيارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها والمتمثلة بالتوقيف والغرامة.

على صعيد آخر، تفقد محافظ نابلس إبراهيم رمضان أفراد الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية المتمركزين على الحواجز في محيط المدينة بمرافقة قائد المنطقة العميد محمد سلامة، بهدف الاطمئنان عليهم ومؤازرتهم فيما يقومون به في سبيل الوطن والحماية والوقاية من فيروس كورونا.