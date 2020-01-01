  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"طوارئ نابلس": إجراءات قانونية بحق المركبات التي تنقل العمال من وإلى الحواجز الاسرائيلية

الإثنين 13 أبريل 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طوارئ نابلس": إجراءات قانونية بحق المركبات التي تنقل العمال من وإلى الحواجز الاسرائيلية


نابلس / سما /

قررت لجنة الطوارئ العليا في نابلس، ضبط أي مركبة تنقل العمال من وإلى الحواجز الإسرائيلية، وحجزها إضافة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها.

وتم تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار، والتي باشرت فعلا بحجز عدة سيارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها والمتمثلة بالتوقيف والغرامة.

على صعيد آخر، تفقد محافظ نابلس إبراهيم رمضان أفراد الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية المتمركزين على الحواجز في محيط المدينة بمرافقة قائد المنطقة العميد محمد سلامة، بهدف الاطمئنان عليهم ومؤازرتهم فيما يقومون به في سبيل الوطن والحماية والوقاية من فيروس كورونا.

#نابلس #طوارئ #الحواجز الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية.. وهذا مفادها

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

صحيفة تروي تفاصيل مثيرة عن محاكمة قتلة خاشقجي بالسعودية

صحيفة: هل يعود اسماعيل هنية الى قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان أو خلاله؟!

موقع أمريكي: هل يعد الصيام مفيدا في حالة المرض؟

شاهد| الحكومة: إصابة جديدة بكورونا و36 حالة غير مؤكدة في القدس والعدد يرتفع الى 308

شاهد| استعدادات وتجهيزات "الداخلية" بغزة لاستقبال المواطنين العالقين عبر معبر رفح

الأخبار الرئيسية

ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب من مدينة الخليل

المونيتور: المخابرات المصرية طلبت من إسرائيل السماح بدخول المستلزمات الطبية لغزة دون قيود

داخلية غزة: ما زلنا في مرحلة الخطر.. وأجرينا ترتيبات كبيرة لتنظيم وتسهيل وصول العالقين للقطاع

نتنياهو يفرض قيود جديدة: منع الخروج من المدن والبلدات بدءًا من الغد حتى فجر الخميس

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا