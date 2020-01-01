داخلية غزة: ما زلنا في مرحلة الخطر.. وأجرينا ترتيبات كبيرة لتنظيم وتسهيل وصول العالقين للقطاع

غزة / سما/

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، أنه لم تُسجل أي إصابات بفيروس "كورونا"، من الذين دخلوا اليوم إلى قطاع غزة.

وأشار البزم، إلى أن وزارة الصحة تتابع كل الإجراءات الصحية في هذا الصدد، وتم إجراء ترتيبات كبيرة خلال الأيام الماضية؛ لتنظيم وتسهيل وصول العالقين في مصر إلى قطاع غزة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

ونوه إلى، أن أكثر من ألف مواطن، يريدون العودة إلى غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبيناً أنه تمت جدولة الأسماء، وتقسيمها إلى فئات، وأن الأولوية للمرضى وكبار السن.

وقال: قمنا بحصر أعداد العالقين الموجودة، وترتيبها وفق الكشوفات، وهيئة المعابر، تواصلت بشكل شخصي مع كل مواطن وأبلغته بالعودة لغزة، لنتمكن من تسهيل وصولهم، وفق إجراءات سلسة؛ لتقديم أفضل خدمة، لنحافظ على غزة خالية من كورونا.

وأوضح، أن الإجراءات المتبعة منذ 15 آذار/ مارس، أثمرت بشكل فعال وناجع، بعدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس داخل قطاع غزة، باستثناء الحالات التي ظهرت داخل مراكز الحجر، لافتاً إلى أن الأمور تسير على ما يرام وفق الترتيبات، حيث إن المعبر لا زال يعمل حتى اللحظة.

وأكد أن التسجيل، ينتهي مساء اليوم، آملاً بالتمكن من إدخال جميع المواطنين العالقين خلال الأيام المعلنة لفتح معبر رفح استثنائياً.

وتابع "قمنا بتوزيع الكمامات على المواطنين داخل الصالة المصرية، قبل دخولهم إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، ولدينا إجراءات بخصوص كل من المواطنين والأمتعة والحافلات، كلّ على حدة".

وأكد أن المواطنون ملتزمون بجميع الإجراءات، منوهاً إلى أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات، التي من شأنها التخفيف على المواطنين في العودة لغزة، وهذه الإجراءات من مصلحة المواطن.

وأشار البزم، الى أنه ما زلنا في مرحلة الخطر، ونبدي جدية كبيرة في التعامل، ونأمل من المواطن أن يقابلوا ذلك أيضا بجدية عالية، وفي حال وقوع إصابات داخل القطاع سندخل في إجراءات أصعب.

وأضاف: نجري تقييماً يومياً مع كل الجهات المختصة، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأي إجراءات جديدة يتم الإعلان عنها.

وأوضح المتحدث باسم داخلية غزة، أن الإجراءات المعلنة مسبقاً ما زالت سارية، ولدينا خطط جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

ونوه الى أن حاجز بيت حانون مغلق، لكنه يستقبل العائدين ومعظمهم من الحالات المرضية بشكل استثنائي، ويخضع لنفس الإجراءات المشددة المتبعة في معبر رفح، وهي ناجعة في هذا الصدد.

ولفت، الى أن معبر رفح مغلق بشكل كامل في اتجاه المغادرة منذ 15 مارس، ولا نسمح بمغادرة المواطنين حفاظاً على سلامتهم؛ في ظل انتشار الوباء في كل دول المنطقة.