رام الله: وصول شحنة مساعدات طبية لدولة فلسطين من الصين عبر مطار اللد

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، إن شحنة من التبرعات التي قدمتها شركة علي بابا الصينية، وصلت إلى مطار اللد، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية تعمل على تخليص هذه الكمية من التبرعات التي جاءت بناء على طلب من الوزير رياض المالكي عبر سفارة دولة فلسطين لدى بكين، وذلك لتسليمها لوزارة الصحة في رام الله.

وأشارت إلى أن الطائرة التي وصلت صبيحة هذا اليوم حملت تبرعات نفس الشركة للجانب الإسرائيلي، حيث تم إسال التبرعات للجانبين في طائرتين مختلفتين.