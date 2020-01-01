"الأعمال الامارتية" تقدم غرفة تعقيم لمستشفى ثابت في طولكرم

طولكرم / سما /

قدمت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، اليوم الاثنين، غرفة تعقيم وضعت أمام مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، إضافة الى ألبسة واقية من فيروس "كورونا"، ومستلزمات التعقيم والمواد اللازمة في مواجهة الفيروس.

وثمن محافظ طولكرم عصام أبو بكر دور هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، مؤكداً توجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات رئيس الوزراء محمد إشتيه في مواجهة خطر تفشي هذا الفيروس.

وأشار إلى أن تركيب غرف تعقيم أمام مداخل مستشفى ثابت تأتي ضمن الإجراءات الوقائية، وفي إطار العد التنازلي لإعادة تشغيله، وفق بروتوكولات وزارة الصحة بعد تعقيم الأقسام وتجهيزها، وإجراء عملية الدهان والاحتياجات الأخرى، لإعادة استقبال مرضانا، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.

من جانبه، بين مفوض عام الهيئة في فلسطين ابراهيم الراشد، أنه جرى تركيب غرفة التعقيم، تمهيداً لإعادة تشغيل المستشفى، مع تقديم مستلزمات التعقيم، ومجموعة من الألبسة الواقية من فيروس كورونا، وغيرها من البرامج التي تعمل عليها الهيئة في خدمة الشعب الفلسطيني.

وتابع: هيئة الأعمال الخيرية أطلقت منذ بدء الجائحة حملة دفع الداء والوباء، واليوم نحن في مستشفى الشهيد ثابت، لتركيب آلة التعقيم، وبعد تواصل من جمعية أصدقاء المستشفى.

من جانبه، أشار رئيس جمعية أصدقاء مستشفى الشهيد ثابت ثابت، سهيل أبو شنب، إلى أهمية التعاون والشراكة لإعادة تشغيل المستشفى، مؤكداً أهمية جهود المحافظ أبو بكر، وهيئة الأعمال الخيرية وكل المتبرعين لصالح المستشفى الذي يخدم أهل محافظة طولكرم.