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الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية في ضواحي القدس

الإثنين 13 أبريل 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية في ضواحي القدس


القدس المحتلة / سما /

 ضبطت الشرطة اليوم 4 مركبات غير قانونية، يقوم سائق احداها بنقل ركاب مقابل أجر في ضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دورية تابعة لشرطة المرور بضواحي القدس في طريق رافات مدخل بلدات شمال غرب القدس ضبطت 4 مركبات غير قانونية ثلاثة منها لأشخاص لا يملكون رخصة قيادة كما انهم غادروا اماكن سكناهم بلا مبرر خلافا لقانون الطوارئ و كان احد سائقي المركبات يقوم بنقل ركاب مقابل أجر مستخدما مركبة غير قانونية. 

وأضافت بان الشرطة حررت مخالفات لسائقي المركبات الاربعة وقامت بضبطها في مديرية شرطة ضواحي القدس.

#الشرطة #القدس

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