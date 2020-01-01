الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 4 مركبات غير قانونية، يقوم سائق احداها بنقل ركاب مقابل أجر في ضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال عمل دورية تابعة لشرطة المرور بضواحي القدس في طريق رافات مدخل بلدات شمال غرب القدس ضبطت 4 مركبات غير قانونية ثلاثة منها لأشخاص لا يملكون رخصة قيادة كما انهم غادروا اماكن سكناهم بلا مبرر خلافا لقانون الطوارئ و كان احد سائقي المركبات يقوم بنقل ركاب مقابل أجر مستخدما مركبة غير قانونية.

وأضافت بان الشرطة حررت مخالفات لسائقي المركبات الاربعة وقامت بضبطها في مديرية شرطة ضواحي القدس.