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الحكومة الإسرائيلية تؤكد وجود خطة لرفع القيود تدريجيا

الإثنين 13 أبريل 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تؤكد وجود خطة لرفع القيود تدريجيا


القدس المحتلة / سما /

 أكد مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يعتبر بمثابة نائبًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجود خطة حكومية لإنهاء الإغلاق ورفع القيود المفروضة.

ونقلت قناة 12 العبرية عن بن شبات، قوله إن المجلس يعمل لتنفيذ خطة لإنهاء تلك القيود، لكن قد يكون تنفيذها تدريجيًا، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يبدأ ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن تطورات رفع الإغلاق مرتبط بتطور معدل الإصابات بشكل يومي.

وفي سياق متصل، دعا رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، إلى بلورة خطة اشفاء اقتصادية شاملة ومفصلة للاعتناء بالمرافق العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية الانعكاسات السلبية التي تتركها حاليًا أزمة انتشار جائحة كورونا.

وأكد ريفلين - كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - أن هناك حاجة ملحة لوضع خطة كهذه للاعتناء بالمرافق وتقليص الفجوات الرقمية.

وقال "إن الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية لا تقلان أهمية عن الأزمة الصحية التي نواجهها بسبب كورونا".

وأضاف "من الواجب أن نعمل على تضافر الجهود لنتكاتف سوية حتى زيادة الناتج في المرافق، وبالتالي تقليص الفجوات الاجتماعية بين مختلف الطبقات وبين مختلف أماكن السكن وبين شتى الأوساط".

#الحكومة الاسرائيلية #فيروس كورونا #نتنياهو #مئير بن شبات #رفع القيود

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