"تجارة نابلس" تدعو من لم تتعطل أعمالهم من التجار لتغطية شيكاتهم

نابلس / سما /

- أهابت غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتجار الالتزام بتغطية قيمة الشيكات المترتبة عليهم في البنوك، خاصة القطاعات الاقتصادية التي ظلت تعمل وفق نظام حالة الطواريء المعلنة.

وأوضحت الغرفة في بيان صادر عنها، أن مثل هذا الالتزام من شأنه التخفيف من تبعات وآثار حالة الطوارئ على الاقتصاد الوطني المحلي والفلسطيني عموما إثر إغلاق وتوقف الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت الغرفة في بيان صادر عنها، الى تلقيها شكاوى حول كثرة إرجاع الشيكات في هذه الفترة الصعبة على اقتصادنا وانعكاسها على مجمل العجلة الاقتصادية.

وحيت صمود وصبر التجار، معبرة عن إدراكها لمدى صعوبة الموقف في هذه الفترة العصيبة التي يعيشها الوطن برمته في ضوء تفشي وانتشار فيروس (الكورونا) والذي احدث آثاراً سلبية على الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.

وأكدت الغرفة على أهمية الدور الوطني في الحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية في هذا الظرف الصعب والعمل على تخطي الأزمة باقل الاضرار الممكنة.