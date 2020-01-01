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قيود صارمة جديدة للحكومة الإسرائيلية لمنع تجمعات عيد الفصح

الإثنين 13 أبريل 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيود صارمة جديدة للحكومة الإسرائيلية لمنع تجمعات عيد الفصح


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية (الاثنين) على قيود صارمة للأيام القادمة لمنع التجمعات في عيد الفصح والتجمعات العائلية.
 
وحسب القناة 7 العبرية، سيطلب من الوزراء الموافقة بحسب المخطط، على حظر شامل لمغادرة المنزل، والذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الساعة 5 مساءً وسيستمر طوال عطلة عيد الفصح حتى صباح الخميس.
 
وأفادت أنه من أجل منع احتفالات ميمونا التقليدية في العيد سيبدأ حظر تنقل سكان المنطقة هناك من الساعة 5 مساءً حتى الأحد الساعة 6 صباحًا.
 
وقال مسؤولو الصحة إن هناك قلقًا كبيرًا من أن العديد من الإسرائيليين سيسعون إلى حضور الاحتفالات في تجمعات عائلية محظورة.
 
ودعا موشيه بار سيمان، مدير عام وزارة الصحة، الإسرائيليين مرة أخرى إلى البقاء في المنزل وعدم القيام بالتجمعات العائلية.
 
وقال "إن خطر الإصابة وانتشار فيروس كورونا لم ينته بعد".

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