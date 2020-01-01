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تسجيل إصابة جديدة بكورونا في جنين يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 309

الإثنين 13 أبريل 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في جنين يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 309


رام الله / سما /

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من سكان جلقومس بمحافظة جنين.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي، صدر عنه، عصر اليوم الاثنين، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل الخط الخضر.

وأكد المتحدث أن طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحداً.

وبتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى "273" إصابة في جميع محافظات الوطن ، إضافة إلى "36 "إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى" 309 " إصابات.

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