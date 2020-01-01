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"الأعلى للشباب والرياضة": مراجعة لآلية الدوام بكافة مؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

الإثنين 13 أبريل 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأعلى للشباب والرياضة": مراجعة لآلية الدوام بكافة مؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية


رام الله / سما /

 قرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عمل مراجعة لآلية الدوام في كافة مؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية خلال الأسبوع القادم، بناءً على المستجدات الدولية والوطنية وبما ينسجم مع تعليمات جهات الاختصاص في وزارة الصحة.

كما قرر المجلس خلال اجتماع له برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، تأمين قرض مالي من بنك فلسطين لضمان استمرار الحياة الرياضية في فلسطين وفقا لخطة طوارئ حتى نهاية العام، بحيث يتم توزيع مبلغ مليون شيقل على الأندية والمجموعات الكشفية في المحافظات الشمالية والجنوبية، ويستثنى من هذا البند كل من أندية الاحتراف والاحتراف الجزئي، في حين يجرى دراسة آلية توفير الدعم لها خلال الأسابيع القادمة.

وأكد استمرار صرف رواتب العاملين في القطاع الرياضي وفقا لما تم اقراراه مسبقا.

وثمن جهود جميع الطواقم الطبية والأمنية والإعلامية العاملة في الميدان، وجهود كافة متطوعي القطاع الرياضي والشبابي والكشفي الذين ساندوا الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، خاصة المجموعات الكشفية التي ساهمت في عملية التوعية والتنظيم وتقديم المساعدة لأبناء شعبنا في كافة المناطق.

وأهاب المجلس بكافة العاملين في القطاع الرياضي والكشفي والشبابي في كافة المحافظات للمشاركة في العامل التطوعي في محافظاتهم.

#المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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