المالكي يعرب عن أمله في شمول الإجراءات الأردنية لإجلاء العالقين أبناء الجاليات الفلسطينية

رام الله / سما /

عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، عن أمله أن يشمل التصور الأردني بخصوص إعادة الرعايا الأردنيين من بعض الدول، أبناء جالياتنا وطلبتنا العالقين في تلك الدول.

جاء ذلك خلال رسالة بعث بها المالكي إلى نظيره الأردني أيمن الصفدي، عبر فيها عن تقدير دولة فلسطين للجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة، بتوجيهات الملك عبد الله الثاني في مواجهة وباء كورونا .

وأكد المالكي تضامن فلسطين مع الأردن الشقيق، وشكرها على الرعاية التي يحظى بها الفلسطينيون العالقون في الأردن الشقيق، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات والروابط الأخوية الصادقة التي تربط بلدينا الشقيقين.