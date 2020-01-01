الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113 والاصابات تتجاوز 11 الف

القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 113، صباح اليوم، الإثنين، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 11235، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

وأعلن مشفى كابلان عن وفاة شابة (40 عامًا) بعد إصابتها بالفيروس، كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عن وفاة 5 مسنيّن، هم مسنّ (78 عامًا) توفّي في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّة (80 عامًا) توفيت في مشفى هداسا عين كارم في القدس، ومسنّتان (96 و81 عامًا) ويعانون جميعًا من أمراض سابقة.

وبحسب المعطيات، فوصل عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 181، منهم 133 يخضعون لأجهزة تنفّس اصطناعي، بالإضافة إلى 168 مصابًا بحالة متوسّطة، و9087 آخرين بحالة طفيفة. ويرقد 750 مصابا في المشافي، بينما يتلّقى 7257 العلاج في الحجر المنزلي، و1058 في الفنادق.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1689.

وفجر اليوم، الإثنين، ووريت الثرى في طمرة الحاجّة سميحة عبد القادر ذياب (90 عاما)، نتيجة إصابتها بالفيروس، علما بأنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، دون جنازة.

ومن المقرّر اليوم إن يوارى الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عامًا)، الذي توفي أمس، الأحد، بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع صحته في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليه تدهور خطير في الساعات الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي الفييروس إلى 11,145 في البلاد.