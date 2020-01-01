الاقتصاد: 46 الف مستفيد من توزيع ارباح الشركات المساهمة العامة

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ان عدد المساهمين المستفيدين من توزيع الأرباح النقدية للشركات المساهمة العامة التي وزعت وستوزع أرباح نقدية حتى نهاية الشهر الجاري هو 46,343 مساهم.

وبين مراقب الشركات طارق المصري، ان عدد الشركات التي عقدت وحددت اجتماعات هيئاتها العامة لتوزيع أرباح نقدية حتى نهاية شهر نيسان 2020 هو 18 شركة في حين أن مجموع الارباح الموزعة سيزيد عن 130 مليون دولار.

يشار الى أن اجتماعات الهيئات العامة للشركات يتم عقدها وفق ضوابط وإجراءات السلامة العامة التي تم الاعلان عنها من طرف وزارة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع الاجراءات والتدابير الصحية المتبعة.