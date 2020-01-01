كبار المستوطنين يحذرون نتنياهو من حكومة تمنح اليسار السيطرة

القدس المحتلة / سما /

حذر كبار المستوطنين في إسرائيل من تشكيل حكومة وحدة تمنح اليسار السيطرة في مراكز السلطة المهمة بالدولة.



وقالوا وفق القناة 7 العبرية، "إن حكومة الوحدة هذه لا يجب أن تنشأ لأنها ستؤدي إلى المزيد من المعتقدات، داعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستمرار في محاولة تشكيل الحكومة اليمينية.



وأضاف المسؤولون الكبار: "يجب أن يكون الهدف هو حكومة يمينية دون التخلي عن قبضتها على وزارة العدل"، مضيفين أنه "إذا فقدنا وزارة الجيش ووزارة العدل في أيدي حزب أبيض وأزرق، فيعني أننا فقدنا القدرة على التأثير على الاستيطان وسيتم انتخاب قضاة معادين".



وشددوا على أن نتنياهو بحاجة إلى الضغط من أجل إقامة حكومة يمينية من 61 مقعدًا ، وإقناع يوعز هاندل وزفي هاوزر بالانضمام إلى المعسكر اليميني الوطني.