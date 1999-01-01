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سلطة جودة البيئة تستنكر قتل عدد من الغزلان والاعتداء على الحياة البرية

الإثنين 13 أبريل 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة جودة البيئة تستنكر قتل عدد من الغزلان والاعتداء على الحياة البرية


رام الله / سما /

 استنكرت سلطة جودة البيئة الاعتداء على الحياة البرية بقتل عدد من الغزلان، غزال الجبل الفلسطيني، في محمية وادي الزرقاء شمال غرب مدينة رام الله برصاص مجهول.

وأشارت في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن هذا الاعتداء البيئي، الذي انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لفيروس كورونا، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تفاصيل هذا الاعتداء مع الجهات المختصة وتقديم الفاعل للمساءلة القانونية.

ودعت في بيانها، إلى عدم الاقتراب أو التعامل مع الحيوانات البرية أو التعرض لها أو صيدها أو أكلها، أو تدمير موائل الحيوانات والطيور البرية، خاصة في ظل انتشار الأوبئة، منعا لانتشار الآفات والفيروسات، مؤكدة أن تناول لحوم الحيوانات والطيور البرية يعرض الإنسان إلى أمراض تسببها طفيليات مثل الديدان الشريطية والديدان الدائرية، كما أكدت المنظمات الدولية ان فيروس كورونا المستجد ينتشر من خلال أكل الحيوانات البرية .

وشددت سلطة جودة البيئة على أن المادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999، تحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وإتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.

وأوضحت أن أعداد الغزلان في تناقص كبير بسبب ما تتعرض له من تعديات وعمليات صيد جائر، وتوسع إنشائي، واحتطاب، بالإضافة إلى سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الموائل الطبيعية من خلال مواصلة الاستيطان في المناطق الجبلية والطبيعية.

#سلطة جودة البيئة

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