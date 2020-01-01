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إغلاق محلين لبيع اللحوم مخالفين وإحالة تاجر للنيابة لتلاعبه بسعر طبق البيض

الإثنين 13 أبريل 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق محلين لبيع اللحوم مخالفين وإحالة تاجر للنيابة لتلاعبه بسعر طبق البيض


طولكرم / سما /

 أغلقت لجنة السلامة العامة (محافظة طولكرم، وزارة الاقتصاد الوطني، الصحة، البلدية، الضابطة الجمركية) اليوم الاثنين، محلين لبيع اللحوم الطازجة والدواجن لعدم الالتزام بالشروط الصحية.

جاء ذلك في اعقاب جولة ميدانية مشتركة نفذتها الطواقم على المحال التجارية للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأحالت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طوباس تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بأسعار طبق البيض متجاوزا السقف السعري المحدد من قبل الوزارة، إضافة الى عدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحل التجاري.

#طولكرم #اغلاق #الاقتصاد الوطني

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