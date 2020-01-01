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الحكومة: إسرائيل تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 13 أبريل 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: إسرائيل تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات في مواجهة فيروس كورونا


رام الله / سما /

 قالت الحكومة، اليوم الاثنين إن إسرائيل "تقدم لنا تعقيدات لا مساعدات" في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم - خلال مؤتمر صحفي في رام الله، بأن "الاحتلال الاسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويحاول ضرب المناعة الوطنية والصحية".

وأشار ملحم إلى حالات اقتحام جيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل فيروس كورونا، وفتحها الأنفاق والعبارات لتهريب العمال منها، وإلقاء المصابين منهم على قارعة الطريق.

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الجائحة فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه وهو يواجه الوباء على جبهتين، لذلك رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية الروسي بالتدخل لوقف أية احتمالية لقيام إسرائيل بضم أي أجزاء من الضفة الغربية"، لافتًا إلى أن مساعدتهم الوحيدة هي إنهاء الاحتلال.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #فيروس كورونا #مساعدات #اسرائيل #الاحتلال الاسرائيلي

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