وقفة للمطالبة بإنصاف الموظفين الذين فصلتهم الأونروا

غزة / سما /

نظم العشرات من الموظفين الذين أقدمت إدارة الأونروا على فصلهم، وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة الأممية في مدينة غزة.

وطالب المشاركون في الوقفة، بإنصافهم وإعادتهم لوظائفهم، حيث تلقوا وعودا بذلك من إدارة الأونروا خلال الاتصالات التي جرت عام 2018 مع اتحاد الموظفين.

واعتبر المشاركون ما جرى معهم ويجري من مماطلة وتهميش لحقوقهم، بأنه عمل متعمد لسلبهم تلك الحقوق.

ويعاني منذ سنوات نحو 89 موظفًا من الفصل لأسباب وصفت بأنها غير قانونية، وسط وعود من الأونروا بحل أزمتهم التي تضاعفت مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بغزة.