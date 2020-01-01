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"نيويورك تايمز": الموساد يعتبر أن إيران لم تعد تشكل خطرا وشيكا على إسرائيل

الإثنين 13 أبريل 2020 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": الموساد يعتبر أن إيران لم تعد تشكل خطرا وشيكا على إسرائيل


وكالات -

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" استخلصت أن إيران لم تعد تشكل خطرا أمنيا وشيكا على إسرائيل، بسبب تفشي كورونا فيها.

وأضاف التقرير نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن هذا الأمر مكّن الموساد من الانخراط في مساعي مواجهة الوباء في إسرائيل، حيث أصبح من أهم أولويات تل أبيب الحصول على معدات طبية وتكنولوجيا التصنيع من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن تقييمات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن عدد ضحايا وباء كورونا في إيران يزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف عن البيانات التي تعلنها السلطات الإيرانية.

وحسب الحصيلة الرسمية الإيرانية، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 71686 والوفيات 4474 حتى الآن.

#كورونا #ايران #اسرائيل #الموساد

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