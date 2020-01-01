التأقلم مع الحجر المنزلي..عبد الغني سلامة

مع استمرارية حالة الحجر المنزلي المفروضة على أغلب دول العالم، ومع طول فترتها، واحتمالية تمديدها لأمد غير معلوم، بدأ الأهالي يعربون عن مخاوفهم، وشعورهم بالسأم، وأخذت تظهر شواهد سلبية وخطيرة، على نفسياتهم، وسلوكهم الاجتماعي.

الزميلة د. نبال خليل، كتبت عن هذا الموضوع، ونبهت كأخصائية اجتماعية إلى مخاطر كثيرة محتملة، قد تغير شكل الحياة، وأنماط المعيشة، وقد تطال قيما وعادات ومفاهيم اجتماعية.

على الصعيد النفسي، بسبب الوحدة والعزلة الذاتية ستنتشر بين الناس حالات قلق، واكتئاب، وخوف من الحجر نفسه، أو من الإصابة بالمرض، وحتى خوف من المستقبل. وهذا قد يؤدي لاحقا إلى اضطرابات نفسية، وشعور بالضيق، ستنعكس سلبيا على الآخرين، وستفاقم من العنف الأسري، وتزيد من حالات الطلاق، وقد تنجم عنها حالات اكتئاب حادة، أو حتى انتحار. لذا توصي الأخصائية الاجتماعية بضرورة التنفيس عن مشاعر الغضب، والعصبية، والاحتقان، لأن المشاعر مرتبطة مع الحالة النفسية، ومحاولة توجيه المشاعر السلبية الى مساحة متخيلة متفائلة، لما ستؤول إليه الأمور من الناحية الجمالية. ويمكن للرياضة الروحية، والتأمل، والصلاة والدعاء أن تساعد في هذا الاتجاه؛ حيث إنها تمنح السكينة والطمأنينة.

وتحذر نبال من احتمالية إهمال البعض لصحته، خاصة مع قلة الحركة، لا سيما وأن بيوتا كثيرة تتعذر فيها ممارسة الرياضة، وخطورة ذلك تتمثل في الاستسلام للمشاعر السلبية، وبالتالي إضعاف جهاز المناعة، ما يعني ضعف إمكانية مواجهة المرض.

وتضيف: على الصعيد الاجتماعي، ونتيجة الحشر في المنزل فترة طويلة، ومع انتشار طاقة سلبية في أجواء البيت، ستنشب الخلافات داخل الأسرة، بين الأولاد، وبين الزوجين، وعلى أتفه الأسباب، وقد تنتقل تلك المشاعر المأزومة إلى المحيط الضيق للفرد، وهذا ربما يولد مشاعر مختلفة ومتضاربة تجاه الناس والمجتمع، قد تستمر حتى بعد الانتهاء من الأزمة.

ومن الطبيعي أن الأفراد مختلفون فيما بينهم من ناحية تأثرهم، وتفاعلهم، ومدى وصولهم لهذه النتائج، فهناك أناس محصنون نفسيا واجتماعيا وثقافيا، ولديهم قدرة أكبر (جسديا ونفسيا) على التأقلم مع الحجر وتداعياته.

لتلافي الآثار السلبية للحجر المنزلي، وللتخلص من حالة الخوف والهلع تنصح الدكتورة نبال، بممارسة تمارين التنفس العميق عدة مرات يوميا، بتوازن واسترخاء.. ولتخفيف حالة القلق تنصح بتدريب العقل الداخلي على تقبل فكرة الحجر، والاقتناع بأهميته، والتذكر بأنك محصن داخل بيتك، وفي منأى عن الخطر، والإدراك أن الوضع الراهن هو وضع مؤقت، ووضع شمولي، وغير مقتصر على فئة أو دولة معينة، وتذكير نفسك كل يوم بذلك، ومحاولة استثمار وقت الفراغ المتاح.

ولتجنب الوصول إلى حالات الاكتئاب، تنصح بالنهوض مبكرا، والنوم ساعات كافية، والإكثار من شرب الماء، والقيام بأي جهد بدني أو نشاط رياضي بالتدريج، وترى أيضا أن الاستحمام بماء ساخن، وارتداء ملابس مريحة، وتبديل ملابس النوم، والاهتمام بالأناقة الشخصية، وفتح النوافذ، والخروج أمام البيت أو الجلوس في «البلكونة»، واستنشاق هواء نقي.. كلها أمور تساعد في تحسين النفسية والمزاج.

كما تنصح باسترجاع كافة الهوايات التي لم يكن ضيق الوقت يسمح بممارستها، مثل القراءة، الكتابة، الرسم، التطريز...الخ، وتوصي أيضا بالابتعاد عن ملاحقة أخبار «كورونا»، إذ تكفي مرة واحدة في اليوم، والأهم عدم تصديق كل ما يُنشر، خاصة الشائعات.. وكذلك عدم الانعزال في غرفة النوم مقابل «السوشال ميديا»، والحرص على مشاركة أفكارك وقلقك وهمومك مع أقرب الناس لديك.

وتوصي أيضا بالاستماع لأفراد الأسرة يوميا، والثناء عليهم، وتشجيعهم، ومشاركتهم قلقهم، وعدم إفساح الفرصة لهم بالانعزال والإقصاء داخل غرفهم، بل توزيع الأدوار عليهم في واجبات المنزل وإعداد الطعام.. وممارسة الألعاب الجماعية التنافسية، أو مشاهدة الأفلام، والاستماع للموسيقى، أو تصليح أشياء قديمة.

ومع أهمية هذه النصائح والإرشادات؛ إلا أنّ المجتمعات الإنسانية لديها وسائل عديدة أخرى في التأقلم مع الكوارث والمحن والأزمات، فقد خبرت كافة المجتمعات الإنسانية، على مر التاريخ، كوارث بيئية مدمرة، وأوبئة خطيرة، وحروبا وأزمات اقتصادية.. مع أنها كانت تدفع أثمانا باهظة، وتقدم تضحيات جسيمة، لكنها كانت تنجح كل مرة في الخروج والتعافي.. واستئناف الحياة من جديد.

في أزمة «كورونا» الحالية، وجدنا مثلا وسائل عديدة في التأقلم؛ مثل الغناء الجماعي من فوق أسطح البيوت، ومن الشرفات.. ظهور أغان شعبية فكاهية تحاكي الأزمة، أو السخرية منها من خلال النكات، والتعليقات اللاذعة، والفيديوهات المركبة، ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.. هذه كلها ظواهر قديمة ومعروفة للتحايل على الأزمات، وهزيمتها.. وطبعا إلى جانب حملات التطوع، والمبادرات الاجتماعية الخلاقة، وتعاون الجيران، والتبرع...

مع ضرورة إتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بالتعليمات الحكومية، من المهم جدا عدم الوصول إلى حالة من الذعر والخوف.. فالخوف يضعف قدرة الجسم على المقاومة من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن نشر حالة الخوف الجماعي هو الهدف الذي تسعى إليه بعض القوى الشريرة في العالم، حيث هناك تضخيم ومبالغة في الضخ الإعلامي المتعلق بـ»كورونا»، وهذا ليس بريئا تماما، فمن خلال نشر الرعب الجماعي يمكن للحكومات فرض سيطرتها، وتمرير ما كان متعذرا عليها تمريره سابقا، ويمكن للشركات الربحية تحقيق أرباح لم تكن تحلم بها، من خلال بيع منتجات وهمية، مستغلة حالة الخوف الغريزي.. والمنتجات المتعلقة بتداعيات الخوف أكثر مما نتصور، إذ إن كثيرا منها غير واضحة الآن، لأن علاقتها بالخوف غير مباشرة.

وتمنياتي بالسلامة للجميع.