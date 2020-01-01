الجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس ..الصحة العالمية تطالب مصر بتكثيف الكشف عن كورونا

االقاهرة/ وكالات/

طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أنه يجب أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وأكد جبور: "نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

وأشار جبور إلى أن هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات التي وقعت في مصر قبل ذهاب المصابين إلى المستشفى.

المصدر: وكالات