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بعد كورونا..اكتشاف اصابات "بحمى الخنازير الافريقية" في الصين

الإثنين 13 أبريل 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد كورونا..اكتشاف اصابات "بحمى الخنازير الافريقية" في الصين


وكالات / سما /

سجلت السلطات الصينية، أمس الأحد، حالتي إصابة بما يسمى "حمى الخنازير" الافريقية في إقليمي قانسو وشنشي، وذلك في الوقت الذي تصارع الزمن للقضاء على آثار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي تعد مدينة "ووهان" الصينية بؤرة انتشاره في العالم.

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، فإنه تم اكتشاف الحالة الأولى في إقليم قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير، في حين جرى اكتشاف الحالة الثانية في إقليم شنشي بمزرعة صغيرة اشترت 49 خنزيرا من إقليم آخر.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن ارسال إرسال خبراء إلى الإقليمين لإتمام فحوصات خاصة والكشف عن مدى انتشار الحمى الجديدة.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن الصين، أعلنت عن تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ما يقارب الشهر والنصف نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج.

وأعلنت الصين عن تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم.

ويتميز فيروس حمى الخنازير الأفريقية بقدرته العالية على التحمل والعيش لفترات طويلة في الطقس شديد البرودة وشديد الحرارة على حد سواء، وحتى في منتجات لحم الخنزير المجففة أو المعالجة.

وتشبه سلالة الفيروس التي اكتشفت في الصين السلالة التي أصابت الخنازير في شرق روسيا عام 2017، وفي إطار التحقيقات القائمة حاليا.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.

#كورونا #حمى الخنازير #الصين

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