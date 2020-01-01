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إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن داخل قاعدة عسكرية بالنقب

الإثنين 13 أبريل 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن داخل قاعدة عسكرية بالنقب


النقب / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين عن إصابة جنديين بعملية طعن نفذها فلسطيني، وقعت داخل قاعدة عسكرية بالنقب الغربي الليلة الماضية.

وذكر المتحدث العسكري:" أن فلسطينيًا تسلل الليلة الماضية لقاعدة "مشمار هنيغيف" القريبة من مدينة رهط بالنقب الغربي، وطعن جنديين، وانسحب من المكان.

وأشار إلى أن قوات معززة من جيش الاحتلال وشرطته والشاباك يبحثون عنه.

أما القناة السابعة العبرية فذكرت أن الحدث وقع قرابة الساعة الرابعة فجرًا، إذ دخل المهاجم من ثغرة في السياج حول القاعدة وتعارك مع الجنود وانسحب من المكان قبل إصابته لاثنين منهم.

ولفتت القناة إلى أن التقديرات تشير إلى دخول المهاجم للموقع بهدف الاستيلاء على أسلحة.

#جيش الاحتلال #قاعدة عسكرية

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