صحيفة تروي تفاصيل مثيرة عن محاكمة قتلة خاشقجي بالسعودية

وكالات / سما /

كشفت صحيفة تركية، تفاصيل جديدة حول محاكمة المتهمين بجريمة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في المحكمة السعودية بالرياض.

وذكرت صحيفة "صباح" ، أن التفاصيل الجديدة، أرسلت من قبل المسؤولين في السفارة التركية بالرياض، عقب محاكمة قتلة خاشقجي في السعودية.

ولفتت إلى أن المتهمين، حضروا جلسات المحاكمة دون تقييد أيديهم وأرجلهم، فيما حضر أحد المدانين جلسة إصدار الحكم، تبدو عليه الراحة وغير مبالي.

وأشارت إلى أن المسؤولين في السفارة التركية، حضروا كافة جلسات الاستماع في المحكمة السعودية بالرياض.

تفاصيل قرارات المحكمة بالرياض.. عسيري منع من السفر

وذكرت أنه في ختام تسع جلسات، حكم بالإعدام على كل من: ماهر عبد العزيز مطرب، والخبير بالطب الشرعي صلاح الطبيقي، وتركي الشهري، ووليد الشهري، وفؤاد البلوي.

وأشارت إلى أنه حكم على قائد فريق جريمة خاشقجي، منصور أبو حسين بالسجن عشر سنوات، فيما حكم على مصطفى المدني وسيف سعد القحطاني بالسجن سبع سنوات.



ونوهت إلى أن أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودي السابق، واثنين من المتهمين، وهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حكم عليهم بالمنع من السفر إلى الخارج فقط.

سيف القحطاني حضر على كرسي متحرك

ولفتت إلى أن أحد المتهمين، وهو سيف سعد القحطاني، لم يحضر جلسات المحكمة منذ البداية، في حين حضر الجلسة النهائية على كرسي متحرك.

وأضافت أنه في الجلسة الأولى، قرأ المدعي العام جميع التهم والاعترافات الموجهة إلى 11 متهما واحدا تلو اللآخر خلال ساعة و15 دقيقة.

وذكر المدعي العام السعودي، أن تسعة من فريق الإنفاذ بخلاف الطبيقي ومفلح المصلح الموظف في القنصلية السعودية بإسطنبول، هم أعضاء في جهاز المخابرات السعودي.

مزاعم عسيري

وأشارت إلى أن المدعي العام أوضح أن المتهمين أفادوا بأنه تم تكليفهم من أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السابق، والمقرب من ولي العهد ابن سلمان، لإحضار خاشقجي من تركيا إلى بلاده.

وأضافت، أن محامي عسيري، احتج على ذلك، بالقول إن موكله طلب من الفريق احضار خاشقجي من تركيا بالإقناع، وليس بالقوة.

وأفاد المدان منصور عثمان، بأنه جاء إلى إسطنبول قبل يومين من تنفيذ الجريمة، للقاء المتعاون المحلي الذي تحدث عنه المسؤولون السعوديون، ولكن لم تذكر هوية المتعاون في سجلات المحكمة.

تفاصيل مثيرة

وبحسب التقرير الذي تضمن إفادات محامو المدانين، أكدوا للمحكمة أن منصور أبو حسين علم بمقتل خاشقجي أثناء مأدبة عشاء أقيمت في منزل القنصل، أما مفلح المصلح فزعم أنه علم من الإعلام.

أما الأكثر غرابة، وهو ما قاله محمد الزهراني، بأنه علم بمقتل خاشقجي بعد اعتقاله، وفقا للصحيفة.

وقال أحد المتهمين، فؤاد البلاوي ، إنه شارك في تقطيع جسد خاشقجي بناء على تعليمات تلقاها من ماهر مطرب، الذي زعم أنه لم يكن لديه النية لقتل خاشقجي، بل التفاوض معه.

والجدير بالذكر، فإن المختص بالطب الشرعي، الطبيقي، والذي أشرف على تقطيع الجثة، قال إنه تم قتله بالخطأ، وأنه مستعد لدفع الجية لأهله (أهل خاشقجي).

عربي21