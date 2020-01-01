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أمريكا ترحب باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

الإثنين 13 أبريل 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا ترحب باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان


وكالات / سما /

رحب المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زالماي خليل زاد، اليوم الاثنين، باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وكتب خليل زاد تغريدة قال فيها " يتعين على الجانبين تعزيز الجهود للإيفاء بالأهداف التي نص عليها اتفاق أمريكا وطالبان في أسرع وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل اليوم إن الحكومة أفرجت عن 361 سجينا من أفراد طالبان من مركز باجرام للاحتجاز منذ الأربعاء الماضي، بينهم 61 محتجزا جرى الإفراج عنهم أمس الأحد.

وأضاف" سوف تستمر عملية الإفراج عن السجناء في بقية السجون حتى يتم الإفراج عن 1500 سجين".

وقال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين: إن الحركة أفرجت عن 20 محتجزا من سجونها.

وقال شاهين أمس الأحد " اليوم، أفرجنا عن 20 سجينا من أفراد نظام كابول، وقمنا بتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في قندهار".

وأكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في أفغانستان الإفراج عن 20 من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وكانت أمريكا وحركة طالبان قد وقعتا اتفاقا في شباط الماضي ينص على الإفراج عن 5000 من سجناء طالبان مقابل الافراج عن 1000 من السجناء التابعين للحكومة في سجون طالبان. وكان من المفترض أن يتم استكمال الاتفاق الشهر الماضي، ولكنه واجه صعوبات في التنفيذ بسبب الخلافات بين الجانبين.

#أمريكا #طالبان #أفغانستان

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