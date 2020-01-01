الايجاز الصحفي: إصابة جديدة بكورونا و36 حالة غير مؤكدة في القدس والعدد يرتفع الى 308

رام الله / سما /

اعلن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم تسجيل اصابة واحدة اليوم في رافات بضواحي القدس ليرتفع مجموع الاصابات في الضفة الى 272 حالة وقد تعافى 59 حالة وعدد الوفيات حالتين.

واضاف ملحم في الايجاز الصباحي ان العامل كان يعمل في مصنع عطروت واجريت له الفحص الثاني وثبت اصابته وان هناك 36 حالة غير مؤكدة في القدس ليصل تعداد الاصابات في الضفة والقدس الى 308 اصابة .

من جهته، قال الدكتور كمال الشخرة انه تم اجراء 18 الف حالة .مشيرا الى ان هناك 176 حالة ذكور مصابين و94 اناث. وهناك 29 عامل مصاب و96 مخالط للعمال. و56 مخالط لوفود سياحية.