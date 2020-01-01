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الاقتصاد بغزة: تحرير 57 محضر ضبط وإتلاف

الإثنين 13 أبريل 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: تحرير 57 محضر ضبط وإتلاف


غزة / سما /

حررت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أمس الأحد، 57 محضر ضبط وإتلاف لتجار محتكرين ومتلاعبين بالأسعار.

وبحسب بيان للوزارة، فإن 206 جولات قامت بها طواقم حماية المستهلك للأسواق والمحال التجارية المختلفة، مشيرةً إلى أنه تم ضبط وإتلاف مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن طواقم تفتيشية من دائرة الموازين والمكاييل قامت بجولة رقابية على محطات تعبئة الوقود في محافظات قطاع غزة للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الأمن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في الأسعار.

من جهتها، أتلفت شرطة البلديات بمحافظة رفح، خلال جولة تفقدية داخل السوق المركزي، 650 كيلو بطيخ فاسد ويظهر عليه عفن داخلي وظاهري غير صالح للأكل.

وأشارت شرطة بلدية رفح إلى أن طواقمها تواصلت مع جهات الاختصاص لفحص ثمار البطيخ الموجودة عند التاجر المشتكى عليه في السوق وقد تبين أنها فاسدة.

وأوضحت أنه تم أخذ الإجراءات القانونية والتواصل مع جهات الاختصاص لعمل اللازم وكتابة محضر ضبط وإتلاف من قبلهم وتم إتلاف جميع الكمية المذكورة في ضاغطة البلدية حسب الأصول.

#وزارة الاقتصاد

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