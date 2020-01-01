الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصيب 3 آخرين بالاختناق في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين من الضفة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان بحالات اختناق خلال مواجهات في سلوان بالقدس المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب شادي محمد حساسنة (34 عاما)، بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة وسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس الاحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة نحالين غربا، فيما كسر مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي بلدة الخضر.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين: معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، في بلدة عزون.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد عطيه موسى (32 عاما)، وهو من اسير محرر، اطلق سراحه قبل عدة شهور، بعد ان داهمت منزله من بلدة زواتا غربي نابلس.

وفي القدس، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلان بحالات اختاق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان، وجرى تقديم العلاج الميداني لطفلة، ونقل طفل آخر ووالده إلى المستشفى لتلقي العلاج.