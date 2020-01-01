مُحدث| "كورونا": أكثر من 114 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليونين حول العالم

وكالات / سما /

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، حول العالم، اليوم الإثنين، لتصل إلى 114,270 حالة وفاة، و1,853,593 إصابة، تماثلت منها 427,801 للشفاء.

1514 وفاة في الولايات المتحدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، عن وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الجامعة في بيان، تم تسجيل 560425 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بما في ذلك 22105 حالة وفاة".

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.

الصين: تسجيل حالتي وفاة و108 حالات إصابة بالفيروس

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالإضافة الى 108 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل اجمالي عدد الوفيات الى 3341 شخصا والإصابات 82160 شخصا.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة جديدة "محلية" سبع حالات منها في مقاطعة (هيلونغجيانغ) بشمال شرق البلاد وثلاث حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب الصين، في حين لم تسجل مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووھان) بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة.

واضافت أنها سجلت ايضا 98 حالة إصابة "وافدة" لمسافرين قادمين للصين 49 حالة منها في مقاطعة (هيلونغجيانغ) و11 حالة في مدينة (شنغھاي) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1378 حالة من بينهم 511 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما يتلقى 867 شخصا العلاج 38 منهم في حالة حرجة.

وبينت اللجنة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة (هوبي).

وقالت ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ ست حالات جميعها "وافدة"، مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 121 شخصا، فيما غادر المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 88 شخصا، بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 77663 شخصا.

كوريا الجنوبية: 25 إصابة جديدة بكورونا منها 16 وافدة والاجمالي 10537

أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مبنها 16 حالة وافدة من الخارج ليرتفع الإجمالي إلى 10537 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إن إجمالي الحالات ارتفع في ضوء استمرار حالات الاصابة من الوافدين وانتقال العدوى داخليا رغم بقاء المعدل اليومي للإصابات في حدود ما بين 20 و40 حالة لعدة أيام.

وذكر البيان أن بين الإصابات الجديدة بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 16 حالة فيما جاءت 9 حالات نتيجة انتقال العدوى داخليا.

وبشأن عدد وفيات الفيروس، قال البيان إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 217 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

الهند: وفيات كورونا 308 والاصابات 9152

أعلنت الهند، اليوم ان عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد ارتفع الى 308 حالات فيما زاد اجمالي الاصابات الى 9152 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 35 وفاة، إضافة إلى 796 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية.

وكانت السلطات الهندية اعلنت فرض اغلاق كامل في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن الفيروس في الولايات المختلفة.

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 109

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن وفاة 4 مسنّين، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 109.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 11,145 .