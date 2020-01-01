  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 مارس

الإثنين 13 أبريل 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 مارس


وكالات / سما /

أعلنت السلطات الإيطالية، عن تراجع كبير للحصيلة اليومية في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس.

وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 431 حالة ووصل إلى 19899 بعدما كان على مستوى 19468 مساء أول أمس السبت.

وشدد بوريلي على أن هذه الحصيلة اليومية تمثل أقل معدل منذ 19 مارس، بتراجع كبير في وتيرة الوفيات، حيث سجلت في البلاد يوم 8 أبريل 542 حالة، ويوم 9 أبريل 610، وفي 10 أبريل 570، وفي 11 أبريل 619.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4092 حالة ووصلت إلى 156363.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات بمجملها.

كما ذكر بوريلي أن عدد المصابين الراقدين في غرف العناية المركزة شهد انخفاضا لليوم الـ9 على التوالي، وبلغ حاليا 3343، مقارنة مع 3381 أمس السبت.

وأفاد بارتفاع عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1787، حيث بلغت حصيلة حالات الشفاء 34211.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث الإصابات.

#إيطاليا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد توضح آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

توضيح هام للمستفيدين الجدد من شيكات الشؤون الاجتماعية

رسالة من الرئيس الصيني لدولة فلسطين.. اليك تفاصيلها!

فيديو.. هروب جماعي لنزلاء من مصحة عقلية وسحبوا الممرضة كـ "رهينة"

السعودية تحسم الجدل حول استمرار الصلاة بالمساجد وتراويح رمضان

بالاسماء.. غزة: كشوفات العالقين الذين سيتم وصولهم عبر معبر رفح خلال ايام فتحه استثنائياً

وزير المالية: مباحثات مع إسرائيل لضمان تحويل 500 مليون شيقل شهريا وسنحرص على صرف الرواتب كاملة

الأخبار الرئيسية

كوخافي

الإعلام العبري: المفاوضات جارية حول تشكيل حكومة وحدة قومية

العالم

مُحدث| "كورونا": أكثر من 114 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليونين حول العالم

كورونا القدس

القدس: 32 إصابة بكورونا في بلدة سلوان والمطالبة بإلتزام المنازل ومنع التجمعات

الشرطة

اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية.. وهذا مفادها

قناة عبرية: إسرائيل تقرر إقراض السلطة مبلغ نصف مليار شيكل لمواجهة فايروس كورونا