الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 109

القدس المحتلة / سما /

توفي 4 مسنّيين صباح اليوم، الإثنين، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 109، بحسب ما ذكرت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

والضحايا هم: مسنّ (78 عامًا) توفّي في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّة (80 عامًا) توفيت في مشفى هداسا عين كارم في القدس، ومسنّتان (96 و81 عامًا) ويعانون جميعًا من أمراض سابقة.

وفجر اليوم، الإثنين، ووريت الثرى في طمرة الحاجّة سميحة عبد القادر ذياب (90 عاما)، نتيجة إصابتها بالفيروس، علما بأنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، دون جنازة.

ومن المقرّر اليوم إن يوارى الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عامًا)، الذي توفي أمس، الأحد، بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع صحته في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليه تدهور خطير في الساعات الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد مصابي الفييروس إلى 11,145 في البلاد.