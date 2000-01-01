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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 13 أبريل 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو لطيفاً في معظم المناطق نهاراً وبارداّ في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والجو ربيعي لطيف في معظم المناطق نهاراً وبارداّ في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

 
#درجات الحرارة #الطقس

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