الصحة الإسرائيلية: 105 وفيات و11,145 إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت المشافي الإسرائيلية، ليل الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 11,145 إصابة من بينها 105 وفيات.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق مساء الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 11,145 إصابة من بينها 103 وفيات (وفقا للحصيلة الرسمية للوزارة).

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 9,077 وصفت حالتهم بسيطة، 155 متوسطة و183 خطيرة من بينهم و131 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي". وتظهر البيانات ارتفاعا بنسبة 2% في حالات الوفاة، وارتفاع بنسبة 4.6% في عدد الإصابات الخطيرة.