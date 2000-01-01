محكمة صلح جنين تقضي بالحبس سنة وغرامة 2000 دينار على شخصين خرقا الطوارئ

جنين / سما /

حكمت محكمة صلح جنين،اليوم الاحد، على شخصين بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها ألفي دينار أردني، وذلك لخرقهما قانون الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة، القت القبض على شخصين لخرقهما حالة الطوارئ التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة، التي قامت بدورها بإحالتهما إلى القضاء الذي أصدر حكمه بحق الشخصين المذكورين، بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها ألفي دينار أردني، لخرقهما قانون الطوارئ وعدم الالتزام بالأوامر والتعليمات الصادرة في ظل هذه الحالة .

وأضافت، بأنه قد تم تخفيف مدة الحكم لثلاثة شهور حبس فعلي وغرامة ألف دينار أردني واجبة الدفع بحقهما.