بلدية الخليل تفتتح معبراً لتعقيم المركبات على مدخل المدينة

الخليل / سما /

افتتح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة اليوم الأحد، معبراً خصص لتعقيم المركبات، معلناً البدء بتشغيله رسمياً، وذلك بحضور نائب المحافظ خالد دودين، ومدير مديرية الحكم المحلي المهندس رشيد عوض، ورئيس بلدية تفوح محمود إرزيقات.

وتعتمد آلية تشغيل المعبر على تعقيم جميع المركبات المارة من المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وذلك كجزء الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فايروس "كورونا".

من جانبه، رحبّ أبو سنينة بمختلف الأفكار التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل صاحب الفكرة سائد زغير وكل من ساهم في انجاحها .