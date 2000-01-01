  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية.. وهذا مفادها

الأحد 12 أبريل 2020 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبعث رسالة تهديد الى السلطة الفلسطينية.. وهذا مفادها


القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل نقلت تهديدا للسلطة الفلسطينية بالحد من حركة وانتشار الأجهزة الأمنية في حال واصل مسؤولون في السلطة "التحريض" على إسرائيل باتهامها بالعمل على نشر وباء كورونا في الضفة الغربية.

ونقلت القناة العبرية "كان" ( رسمية) عن المسؤول الأمني، بأن التهديد نقل إلى مسؤولي السلطة من خلال قادة الأجهزة الأمنية وكذلك إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه.

وأوضح، أن إسرائيل أبلغت السلطة بأنها ستحد من حرية حركة قوات الأمن الفلسطينية وتحد من انتشارها، بعد أن كانت قد سمحت بتوسيع انتشارها وتنقلها بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية وفي مناطق التماس، في ظل جهود منع تفشي وباء كورونا.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه على الرغم من وجود تنسيق وتعاون بين إسرائيل والسلطة في جهود مواجهة كورونا، إلا أن مسؤولين في السلطة بما فيهم رئيس الحكومة اشتية يواصلون اتهام إسرائيل بالعمل على نشر الوباء في مناطق السلطة، ويتهمون الجنود والمستوطتين العمل على ذلك بشكل يضر بسلامة المواطنين الفلسطينيين، واصفا ذلك ب" حملة تحريض عنصرية ضد الجنود".

وذكرت قناة "كان" أن وزارة المالية الإسرائيلية من المتوقع أن تحول خلال الأيام القادمة للسلطة الفلسطينية حوالي نصف مليار شيكل وصفتها بالقرض لمواجهة فيروس كورونا.

#اسرائيل #السلطة الفلسطينية #تهديد #الاجهزة الامنية #فيروس كورونا #محمد اشتيه #وباء

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: إسرائيل ستفرج عن أسرى مقابل معلومات عن مفقوديها في غزة

توضيح هام للمستفيدين الجدد من شيكات الشؤون الاجتماعية

سلطة النقد توضح آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

"يديعوت": تركيا تراجعت عن قرارها وستسمح بنقل المعدات الطبية إلى إسرائيل

فيديو.. هروب جماعي لنزلاء من مصحة عقلية وسحبوا الممرضة كـ "رهينة"

ملحم: تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

السعودية تحسم الجدل حول استمرار الصلاة بالمساجد وتراويح رمضان

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: إسرائيل تقرر إقراض السلطة مبلغ نصف مليار شيكل لمواجهة فايروس كورونا

تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله

إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية.. هكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين الى قطاع غزة؟

صحة غزة: الوضع الصحي يمر بمرحلة حرجة.. و5 كتات من مواد فحص كورونا ستصل القطاع خلال ساعات

بشارة

وزير المالية: مباحثات مع إسرائيل لضمان تحويل 500 مليون شيقل شهريا وسنحرص على صرف الرواتب كاملة