إسرائيل تنشئ جسراً جويا لجلب 12 مليون كمامة ومعدات طبية من الصين

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية اليوم (الأحد) عن إنشاء جسر جوي جديد لجلب حوالي 12 مليون كمامة طبية، ومعدات طبية أخرى من الصين إلى إسرائيل في ظل الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الجيش في بيان وصل وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، أن العملية جاءت بالتعاون بين ووحدة النقل الدولي في وزارة الجيش وشركة الشحن الإسرائيلية "كال كارجو" وشركة المعدات الطبية شياون بيوتيك ميديكال إنك.

وأضافت الوزارة أن طائرات شحن ضخمة الحجم (747) تشق الآن طريقها من الصين إلى إسرائيل محملة بحوالي 60 طناً من المعدات الواقية للفرق الطبية.

وبينت الوزارة أن هذه الطائرة هي الأولى من أصل خمس طائرات شحن مخصصة للهبوط في إسرائيل في الأيام القادمة مع شحنة كبيرة.

وبحسب الوزارة فإن الطائرة ستجلب حوالي 12 مليون قناع جراحي، 1.3 مليون قناع N95، وحوالي 1.2 مليون من الأرواب الطبية من مصانع شياون الطبية الموجودة في الصين.

في الوقت نفسه تواصل وزارة الجيش والخطوط الجوية جلب ملايين المعدات الطبية الأساسية من الأقنعة، والألبسة الواقية وأجهزة التنفس وغيرها من الصين إلى إسرائيل.

ووفقا لوزراة الجيش الاسرائيلية فقد هبطت حتى الآن تسع طائرات تابعة لشركة "إل عال" من طراز بوينغ 787 في إسرائيل مع عشرات الأطنان من المعدات الطبية من الصين، بالإضافة إلى ذلك غادرت طائرات إل عال في مهمة من وزارة الدفاع إلى وجهات أخرى.