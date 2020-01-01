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اشتية: من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية

الأحد 12 أبريل 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، أنه من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية، مشيرا إلى أنه يتم دراسة مقترحات حول كيفية إعادة الحياة الاقتصادية بعد إنتهاء خطر الوباء.

وأوضح اشتية خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق "وقفة عز"وعدد من رجال الأعمال: أن قيمة التبرعات للصندوق بلغت حتى اللحظة 8.5 مليون دولار، والهدف 20 مليون دينار، مضيفا أن جهاز الأمن الوطني تبرع بيوم عمل من رواتب أفراد الجهاز للصندوق.

وأضاف: أنه تم إضافة 10 آلاف أسرة جديدة إلى قوائم المساعدات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية ليصبح العدد الإجمالي لهذه الأسر 116 ألف أسرة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة هي المتضرر الأكبر من تعطل الحياة الاقتصادية.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا #النشاط الاقتصادي

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