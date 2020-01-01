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تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله

الأحد 12 أبريل 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في الخليل وحالة تعافٍ واحدة برام الله


رام الله / سما /

 أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل، فيما سجلت حالة تعافٍ واحدة لفتاة عشرينية في مدينة رام الله.

وأشار ملحم، في بيان له، إلى أن الإصابتين لشابين أحدهما يبلغ من العمر 23 عاما من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، والآخر يبلغ من العمر 28 عاما من بلدة يطا جنوب الخليل، وكانا يعملان داخل أراضي الـ48، وقد طلب منهما عند عودتهما قبل حوالي أسبوع البقاء في الحجر المنزلي.

وأوضح أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في فلسطين إلى 290 حالة، إضافة إلى 36 حالة لم يتم التأكد منها في القدس المحتلة، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين من أهلنا في العاصمة المحتلة.

كما أفاد ملحم بتسجيل حالة تعاف واحدة جديدة من فيروس "كورونا" لشابة عشرينية من رام الله، كانت تعالج في مستشفى "هوغوتشافير" في ترمسعيا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 59 حالة.

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