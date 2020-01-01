رسالة من الرئيس الصيني لدولة فلسطين.. اليك تفاصيلها!

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، رسالة شكر جوابية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، ردا على رسالة الرئيس عباس التي هنأه فيها بانتصار الصين على وباء "كورونا".

وقال الرئيس الصيني، في رسالته، إن توالي أصوات المواساة والتضامن للصين من كافة الأوساط الفلسطينية، يعكس بجلاء عمق الصداقة الصينية الفلسطينية التي تتجاوز كل المحن والصعاب، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة الدعم للجانب الفلسطيني في مكافحة الوباء.

وفيما يلي نص الرسالة:

فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس،

يطيب لي أن أشكركم على الرسالة التي هنأتم فيها الجانب الصيني بما حققه من التقدم الإيجابي في مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

بعد شهور من الجهود الشاقة، تشهد الصين تحسنا مستمرا لوضع مكافحة الوباء واستعادة متسارعة للإنتاج والحياة. سنواصل تعزيز أعمال الوقاية والسيطرة بدون تراخ، سعيا لهزيمة الوباء بشكل نهائي وشامل ومبكر.

بعد اندلاع الوباء، توالت أصوات المواساة والتضامن للصين من كافة الأوساط الفلسطينية، الأمر الذي يعكس بجلاء عمق الصداقة الصينية الفلسطينية التي تتجاوز كل المحن والصعاب، أقدر ذلك.

في الوقت الراهن، تواجه فلسطين أيضا تحديات تفشي الوباء. يحرص الجانب الصيني على مواصلة الدعم للجانب الفلسطيني في مكافحة الوباء وتقاسم خبرات الوقاية والسيطرة وتقديم ما في وسعه من المساعدات.

أولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية الفلسطينية، مستعدا للعمل معكم على دفع التعاون الصيني الفلسطيني لتحقيق تقدم أكبر في كافة المجالات.