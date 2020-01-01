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محافظ نابلس يستقبل متعافيين من كورونا

الأحد 12 أبريل 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يستقبل متعافيين من كورونا


نابلس / سما /

 استقبل محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان ولجنة الطوارئ العليا في المحافظة، اليوم الاحد، المواطنين محمد فطاير(أبو فتحي) ووليد أبو حبيب، المتعافِيَيْن من فيروس كورونا بعد وصولهما المدينة قادمين من مركز الحجر الصحي في أريحا.

ونقل اللواء رمضان تحيات الرئيس محمود عباس للمواطنين وذويهما، مهنئاً إياهما بشفائهما من هذا الفيروس، ومشيداً بصبرهما الذي أثمر عن شفاء أدخل البهجة لقلوب شعبنا بأكمله.

بدوره، أكد مدير صحة المحافظة الدكتور رامز دويكات، أن المتعافِيَيْن من الفيروس سيتم تحويلهما للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً في سبيل الاجراء الوقائي الأخير قبل عودتهما لممارسة حياتهما الاعتيادية متمنياً لهما ولعائلاتهما الصحة والسلامة.

#محافظ نابلس #فيروس كورونا

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