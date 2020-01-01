دودين: لا صحة للحديث عن قرب تحقيق إنجاز في صفقة التبادل

غزة / سما /

نفى مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس د. موسى دودين، صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عن قرب إنجاز صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال.

وطالب دودين وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في تناول موضوع صفقة التبادل واستقاء المعلومات من مصادرها، وعدم بناء سيناريوهات وهمية تمس مشاعر الأسرى وعائلاتهم.

وأكد على المبادرة التي طرحها يحيى السنوار، واصفاً إياها بأنها مبادرة جادة، لكن قادة الاحتلال يرفضون للآن التقاطها وهو ما يؤكد زيف أحاديثهم لعائلات الجنود المفقودين في غزة ببذلهم الجهود لاستعادتهم.

وفي نهاية تصريحه، رحب دودين بالوساطات والتحركات التي يمكن أن تسهل الوصول إلى صفقة التبادل.