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"فتح" وهيئة مقاومة الجدار تنصبان خيما لفرق الطوارئ في عزون عتمة

الأحد 12 أبريل 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" وهيئة مقاومة الجدار تنصبان خيما لفرق الطوارئ في عزون عتمة


قلقيلية / سما /

 نصبت حركة "فتح" إقليم قلقيلية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، خيَّما في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، لاستقبال العمال العائدين من أراضي الـ48، لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.

وقال أمين سر "فتح" -منطقة الشهيدة مريم- مجدي أبو حجلة لـ"وفا"، إنه تم نصب خيم بالقرية، على مقربة من بوابات جدار الضم والتوسع العنصري، لاستقبال العمال العائدين من أراضي الـ48، وعمل الفحصوات اللازمة لهم، ودعوتهم لحجر أنفسهم في منازلهم 14 يوما.

وأوضح أبو حجلة أن القرية لها خصوصية وعناية فائقة من قبل الجهات المختصة، لتجنب وصول الفيروس عن طريقها، خاصة أنها قريبة من أراضي الـ48، وتعتبر منفذا للعمال.

وأشار إلى أن القرية يحيط بها جدار الضم والتوسع العنصري بوجود خمس بوابات حديدة عليها، ليبقي الاحتلال على طريق واحد فقط يربطها مع باقي القرى.

#فتح #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #قلقيلية

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