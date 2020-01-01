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الرئيس يهاتف قائد جهاز الارتباط العسكري

الأحد 12 أبريل 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف قائد جهاز الارتباط العسكري


رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، قائد جهاز الارتباط العسكري اللواء جهاد الأعرج.

وثمن الرئيس جهود الارتباط العسكري في ظل أزمة فيروس كورونا التي يمر بها شعبنا، وبالدور التكاملي المميز الذي يقوم به جنبا إلى جنب مع بقية الأجهزة الأمنية.

وأكد سيادته أهمية الاستمرار بالدور الذي يقوم به جهاز الارتباط العسكري بدفاعه عن المواطنين ومساندتهم، وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية لخدمة أبناء شعبنا في مواجهة فيروس "كورونا".

من جهته، ثمن اللواء الأعرج القرارات الحكيمة للرئيس في ظل هذه الجائحة، والتي ساهمت في الحد من انتشارها بين أبناء شعبنا، وسبق فيها العديد من دول العالم.

#الرئيس عباس #جهاز الارتباط العسكري

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