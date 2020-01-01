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تركيب جهاز معقم الكتروني على مدخل مبنى الأمن الوقائي في بيت لحم

الأحد 12 أبريل 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 ركب، اليوم الأحد، جهاز تعقيم الكتروني على مدخل مبنى الأمن الوقائي بيت لحم، في إطار السلامة العامة، وللحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات والاعلام في جهاز الأمن الوقائي بيت لحم العقيد ضرار مرعب لــــــ"وفا"، إن تركيب الجهاز جاء للحفاظ على سلامة الضباط والأفراد الذين يواصلون الليل بالنهار في خدمة أبناء شعبنا وحمايتهم من جائحة كورونا، وكذلك المواطنين المراجعين .

وأضاف ان الجهاز من صنع محلي، وجاء بجهود مشتركة بين جهاز الوقائي ومنتجع بتير السياحي، بإشراف الخدمات الطبية التابعة للجهاز.

#الامن الوقائي #جهاز تعقيم #فيروس كورونا

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