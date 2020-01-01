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الاحتلال يقتحم نحالين ويعتقل مواطنا

الأحد 12 أبريل 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم نحالين ويعتقل مواطنا


بيت لحم / سما /

 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بلدة نحالين الى الغرب من بيت لحم، وقامت باعتقال أحد المواطنين.

وافادت مصادر محلية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت بلدة نحالين عبر مدخلها الرئيسي حيث يتواجد حواجز المساندة الشعبية في اطار خطة الطوارئ لمواجهة ومنع انتشار فايروس كورونا.

وبحسب المصادر فقد تمركزت قوات الاحتلال وسط البلدة، وقامت بإعتقال الشاب محمد طه فنون في العشرينيات من عمره، وهو يعاني من صعوبات في النطق، بعد أن قامت بمداهمة منزل ذويه وسط البلدة.

وفي تطور لاحق قامت بلدية نحالين ولجنة الطواريء فيها بعملية تعقيم في اعقاب مغادرة قوات الاحتلال البلدة وشملت عملية التعقيم كل الاماكن التي داسها جنود الاحتلال وذلك تحسبا من نشر فايروس كورونا.

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