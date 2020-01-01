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الشرطة تغلق صالوني حلاقة وتضبط 4 مركبات في طولكرم لمخالفتهم تعليمات الطوارئ

الأحد 12 أبريل 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق صالوني حلاقة وتضبط 4 مركبات في طولكرم لمخالفتهم تعليمات الطوارئ


طولكرم / سما /

 أغلقت الشرطة، اليوم الأحد، صالوني حلاقة، وضبطت أربع مركبات لعدم التزامهم بالإغلاق ومخالفتهم لتعليمات الطوارئ في طولكرم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة طولكرم وأثناء عمل الجولات التفقدية داخل بلدات المحافظة قامت بضبط أربع مركبات وألقت القبض على شخصين من أصحاب صالات الحلاقة لمخالفتهم تعليمات الطوارئ، وقامت بإغلاقها واحضارهم من أجل إحالتهم لجهات الاختصاص.

واكدت انه تم التحفظ على الأشخاص الستة وإحالتهم الى قسم تحقيقات الشرطة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

#الشرطة #اغلاق #طوارئ #طولكرم

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