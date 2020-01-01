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"الخارجية": 642 إصابة و25 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

الأحد 12 أبريل 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 642 إصابة و25 حالة وفاة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية


رام الله / سما /

 ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية بلغ 238 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 8 حالات فيما تماثل للشفاء 38 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية 404 اصابة حتى اللحظة، مع اكتشاف 17 إصابة جديدة في لويزيانا، شيكاغو، ميشيغان، وانديانا، مع بقاء حالات الوفيات 17 حالة، وتعافي 93 حالة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن فريقها المختص يتابع على مدار الساعة أوضاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في صفوف جالياتنا في جميع دول العالم، ويجري يوميا مراجعات دقيقة للأرقام التي يعلنها سواء على مستوى جالياتنا في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، لصعوبة التواصل بعد إغلاق ترمب مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأوضحت الخارجية أن بعض الدول قد أوقفت اعلاناتها عن جنسية المصابين لاعتبارات تتعلق بالدول نفسها، عدا عن عدم رغبة بعض المصابين من أبناء الجالية في الإعلان عن إصابتهم، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان تصل المعلومة متأخرة الى السفارات، وتكون الحالة قد تماثلت للشفاء، وهو ما يدفع إلى التعامل بحذر واضح ودقيق مع الأرقام والإعداد التي يتم الإعلان عنها.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #وفيات #اصابات

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